Багато українських телеканалів ігнорують новини про Крим - політв'язень Бекіров

На багатьох українських телеканалах новини щодо анексованого Криму ігноруються як "нерейтингові" та "нецікаві".

На цьому наголосив кримський активіст, громадянський журналіст Ремзі Бекіров, якого окупанти незаконно утримують в СІЗО Сімферополя, у листі до Національної спілки журналістів України, що оприлюднив голова НСЖУ Сергій Томіленко у Facebook.

"Хотілося б відзначити ще одну проблему, яку я спостерігаю в українських ЗМІ. Кримська повістка, кримські новини на багатьох каналах ігноруються як "нерейтингові", нецікаві. І мене весь час на волі й тепер у в'язниці мучить запитання: "Чому?". Чи можна проводити різницю між життями людей на Донбасі й в Криму? В обох випадках мова йде про однакові території та людей", - зазначив Бекіров.

Активіст підкреслив, що робота громадянських журналістів із громадського руху "Кримська солідарність", членом якого він є, поряд із 4-5 українськими професійними журналістами стає сьогодні чи не єдиним джерелом правдивої інформації про Крим у сфері прав людини.

"Робота "Кримської солідарності" є перепоною для спецслужб РФ, яка заважає їм здійснювати свої "темні справи" без свідків, з грубою фальсифікацією і підміною у своїх ЗМІ", - наголосив активіст.

Він уточнив, що крім арештів і обшуків щодо громадянських журналістів "Кримської солідарності" практикуються стеження, адміністративні штрафи, адмінарешти, погрози і багато іншого.

"Також мені б хотілося звернути вашу увагу на тих нечисленних журналістів, які приїжджають до Криму для роботи. На цих сміливих людей чиниться серйозний тиск. Трьом журналістам: Олені Савчук та Аліні Смутко, а тепер і Тарасу Ібрагімову заборонили в'їзд до Криму, не роз'яснюючи причин. Мені достовірно відомо від адвокатів, що за деякими з них ведеться постійне стеження, надходять погрози. Особливу роль відіграє дуже послідовна і довгострокова робота в Криму журналіста Антона Наумлюка. Інших не називаю, щоб не піддавати їх ризику", - додав Бекіров.

Водночас він закликав Національну спілку журналістів України ініціювати роботу спеціальної медіагрупи, яка об'єднала б усі ЗМІ, зацікавлені в роботі на окупованих територіях. "Беручи до уваги все вищесказане, прошу ініціювати вас роботу спеціальної медіагрупи, яка об'єднає всі ЗМІ, зацікавлені в роботі на окупованих територіях. Розробить спільно з державою план інформаційної роботи, виступить платформою для допомоги в роботі міжнародних медіа в Криму і на Донбасі", - наголосив громадянський журналіст.

У своєму лист він також подякував за підтримку та розповів, чому вирішив займатися громадянською журналістикою.

Як повідомляв Укрінформ, громадянський журналіст Ремзі Бекіров висвітлював тему обшуків, арештів і судів стосовно кримських татар і проукраїнських активістів в анексованому Криму. Був заарештований у березні 2019 року під час масових обшуків російських спецслужб на півострові та обвинувачений у належності до членів організації Хізб ут-Тахрір. Загалом 27 та 28 березня 2019 року в цій "справі" були затримані й заарештовані 24 особи. Бекірову і ще чотирьом активістам інкримінують "організацію діяльності терористичної групи". Йому загрожує довічне ув'язнення. Наразі Бекірова після примусової психіатричної експертизи етапували в СІЗО Сімферополя.

Повідомлялося також, що Бекіров під час примусової експертизи майже місяць перебував у психіатричній лікарні в одній палаті з пацієнтами, яких обвинувачували у вбивстві.