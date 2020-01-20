Політв'язня Бекірова у Криму місяць тримали в психлікарні з підозрюваними у вбивстві

Політв'язень Ремзі Бекіров майже місяць перебував у психіатричній лікарні на примусовій експертизі в одній палаті з пацієнтами, яких обвинувачували у вбивстві.

Про це повідомляє в Facebook Кримська солідарність.

"В таких умовах я провів майже місяць і мене знову відправили в ізолятор з висновком "психічно здоровий", в чому, здається, ніхто, включаючи слідчих, конвоїрів і працівників лікарні, не сумнівався", - цитує Кримська солідарність Ремзі Бекірова.

За його словами, для здорової людини примусова психіатрична експертиза є приниженням її гідності.

"Примусову психіатричну експертизу я розцінюю як навмисне знущання наді мною, як приниження моєї гідності", - зазначив Бекіров.

Як розповів політв'язень, в палаті з ним перебували двоє вбивць, один з яких позбавив життя свою рідну тітку, а другий - цивільну дружину.

У сусідніх палатах лежали хворі люди з різними відхиленнями, в тому числі обвинувачені в домаганні, педофілії та згвалтуванні.

Особливого дискомфорту, зазначив Бекіров, завдавало те, що в психіатричній лікарні перебуваєш під наглядом 24 години на добу, у зв'язку з чим вікна для нагляду були вмонтовані навіть в туалети.

Громадянський журналіст Ремзі Бекіров висвітлював тему обшуків, арештів і судів стосовно кримських татар і проукраїнських активістів в окупованому Криму. Був заарештований у березні 2019 року під час масових обшуків російських спецслужб на півострові та обвинувачений у приналежності до членів організації Хізб ут-Тахрір. Загалом 27 та 28 березня у цій "справі" були затримані й заарештовані 24 особи. Бекірову і ще 4-м активістам інкримінують "організацію діяльності терористичної групи". Йому загрожує довічне ув'язнення. Наразі Бекірова після примусової психіатричної експертизи етапували в СІЗО Сімферополя.