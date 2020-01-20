Назвали причину заборони для журналіста Ібрагімова на в'їзд до Криму

Причина заборони на в'їзд на 34 роки до окупованого Криму для журналіста Тараса Ібрагімова - адміністративний протокол за незаконну трудову діяльність.

Про це повідомляє Крим.Реалії.

"Причиною заборони на в'їзд на 34 роки до анексованого Криму і Росії для кореспондента Крим.Реалії Тараса Ібрагімова став адміністративний протокол за незаконну трудову діяльність", - йдеться у повідомленні.

За словами самого Ібрагімова, 18 травня 2019 року в Сімферополі співробітники так званого Центру протидії екстремізму (Центр "Е") зафіксували його на камеру, коли він вів стрім з траурного мітингу в День пам'яті жертв депортації кримських татар і брав інтерв'ю у активіста Нарімана Джелялова.

Пізніше, 30 травня, співробітники ОМОНу затримали його біля будівлі підконтрольного Росії Київського районного суду в Сімферополі, звідки доставили в "управління з питань міграції МВС Росії в Криму", де його оштрафували на дві тисячі рублів (ст. 18.10 КпАП РФ).

"Співробітники міграційної служби розповіли мені тоді, що до них потрапила заява на мене про незаконну трудову діяльність, показали мені оперативне відео, яке зняв співробітник Центру "Е", - розповів журналіст.

Тоді ж на нього було складено адміністративний протокол і виписаний штраф на суму дві тисячі рублів (близько 760 грн). Крім того, Ібрагімову порадили отримати акредитацію в МЗС РФ "для офіційної роботи".

За словами журналіста, він через пару днів сплатив штраф і ще протягом місяця працював у Криму, але під час чергового відрядження на півострів так звана прикордонна служба ФСБ не пропустила його до Криму, вручивши повідомлення про заборону на в'їзд до Росії та анексованого нею Криму до 30 травня 2054 року.

"Дата 30 травня 2054 року в цьому повідомленні підтверджує, що приводом для заборони на в'їзд став адміністративний позов і штраф від 30 травня 2019 року", - пояснив журналіст.

Як повідомляв Укрінформ, 18 січня 2020 року на адмінкордоні Криму з Херсонською областю українському журналісту Тарасу Ібрагімову вручили документ про заборону на в'їзд на територію Росії та анексованого Криму до 2054 року. За словами журналіста, все проходило ввічливо, але чіткого пояснення, з чим пов'язана заборона, не було ні в постанові, ні в усному поясненні.