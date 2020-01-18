Окупанти на 34 роки заборонили журналісту в'їзд до Криму

Окупанти на 34 роки заборонили журналісту в'їзд до Криму

Укрінформ
Українському журналісту Тарасу Ібрагімову прикордонники російської ФСБ заборонили в'їзд на територію Росії й анексованого Криму до 2054 року.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"У постанові, яку вручили (ФСБ - ред.) Ібрагімову на адмінкордоні Криму з Херсонською областю, сказано, що йому заборонили в'їзд до Росії і Криму до кінця травня 2054 року. За словами журналіста, все проходило ввічливо, але чіткого пояснення з чим пов'язана заборона немає ні в постанові, ні в усному поясненні", - йдеться у повідомленні.

Ібрагімов заявив, що безпосередньо пов'язує цю заборону з журналістською діяльністю.

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«Я безпосередньо пов'язую це зі своєю журналісткою діяльністю і моєю роботою на видання, які активно висвітлюють суди над кримськими татарами в Криму і в Росії», - пояснив журналіст.

Він також розповів, що у нього зняли відбитки пальців, сфотографували й відпустили.

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