Залишені помирати: Денісова просить світ врятувати українських політв’язнів у Росії

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова закликала світову спільноту врятувати від невідворотних наслідків для здоров`я і життя громадян України, яких Російська Федерація незаконно арештувала та утримує в психлікарнях та СІЗО.

Про це вона повідомила у Facebook.

“Рустем Шейхалієв, Владлен Абдулкадиров – поміщені у психіатричну лікарню, Олега Приходька – ізольовано від зовнішнього світу, Тофік Абдулгазієв та Джеміль Гафаров – залишені помирати в СІЗО... Закликаю Верховного Комісара ООН з прав людини Мішель Бачелет, Голову ОБСЄ Еді Рама, Комісара Ради Європи з прав людини Дуню Міятович та представників усіх дипломатичних місій використати всі механізми, можливості, повноваження і ресурси та відреагувати на всі ці кричущі факти порушення прав громадян України, аби не допустити невідворотних наслідків для їх здоров`я, а когось врятувати від смерті”, - наголосила Денісова.

Як зазначається, усі ці кричущі факти були з’ясовані нею за останню добу. Так, Рустема Шейхалієва та Владлена Абдулкадирова поміщено у психіатричну лікарню з цілодобовим відеонаглядом для проведення психіатричної експертизи, попри наявні проблеми зі здоров'ям. Це пряме порушення права на приватність. Олега Приходька звинувачено у вчиненні ще одного злочину, що в майбутньому дає підставу суду посилити міру покарання. Він повністю ізольований від зовнішнього світу, адже йому відмовлено у побаченнях з дружиною, а всі судові засідання проводяться в закритому режимі – туди допускають лише адвоката. Також до нього досі не допущено священника. Він звертався з клопотанням про побачення з архієпископом Кримської єпархії ПЦУ Климентом до слідчого, який безпосередньо має право надати дозвіл саме на відвідини українським священнослужителем, а не російським. Але йому відмовили, повідомляє Денісова.

Крім того, за її словами, Джемілю Гафарову відмовлено у скасуванні рішення суду першої інстанції про продовження міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Денісова нагадала, що кримський татарин має хронічні захворювання нирок 4 стадії, а також страждає на ішемічну хворобу серця. “Зважаючи на стан його здоров'я, рішення суду може стати фатальним для громадянина України та призвести до смерті”, - наголошує Уповноважений з прав людини.

Денісова також повідомила, що Тофіка Абдулгазієва, у якого днями виявили зараження крові, після тривалого перебування в психіатричній лікарні “знову поміщено в ту ж саму загальну камеру, яка кишить блохами, клопами та комахами”.

Фото: Facebook Людмили Денісової