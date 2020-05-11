Удар у кримськотатарське серце: Чубаров прокоментував запуск у небо портрета Сталіна

Про це у Facebook написав голова Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров.

"Російські окупанти навчені тому, щоб завдавати удари в найбільш вразливе місце, розриваючи геть кримськотатарське серце, яке і так вже десятиліттями ніяк не припинить кровоточити… Сьогодні, 11 травня 2020 року, російські мерзотники підняли над давнім Карасубазаром, який вони називають Білогірськ, портрет тирана Сталіна", - зазначив він.

Акцію з підняття портретів Сталіна і Жукова в небо над Кримом окупанти проводили на честь 9 травня. Коментуючи її, Чубаров нагадав, що "76 років тому, 11 травня 1944 року, в Кремлі було підписано Постанову ДКО № 5859-сс "Про кримських татар", згідно з якою 18 травня розпочалася насильницька депортація кримськотатарського народу з власної Батьківщини – Криму".

За різними оцінками лише у перші роки вигнання внаслідок голоду, масових захворювань, знущань і каторжних робіт у місцях спецпоселень померло понад 46% кримських татар з 200 тис. депортованих.

Читайте також: Україна відреагувала на банер зі Сталіним в окупованому Криму

"І не треба нікому ховати голову в пісок – Москва сьогодні відкрито пригрозила кримськотатарському народу - "не підкорятиметеся, можемо повторити"", - зазначив Чубаров.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні 9 травня в центрі Севастополя розмістили банер з портретом радянського лідера Йосипа Сталіна.