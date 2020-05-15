Штати в ОБСЄ порівняли сталінську депортацію з репресіями в окупованому Криму

Через 76 років після примусової депортації кримськотатарського народу з Криму десятки тисяч кримчан знову вимушені покидати півострів через жорстокі репресії з боку Росії проти противників окупації півострова, а багато кримських татар вдруге в житті опинилися у примусовому вигнанні.

Паралелі між сталінською депортацією та сучасними репресіями російської окупаційної влади у Криму провів очільник місії США при ОБСЄ Джеймс Гілмор під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"З наближенням 18 травня річниці сталінської масової депортації у 1944 році майже 200 тис. кримських татар з Криму, ми згадуємо жертв цього жорстокого акту. Через 76 років жорстокі репресії з боку Росії проти опонентів окупації змусили десятки тисяч кримчан покинути півострів, а сотні інших були депортовані як "іноземці" після відмови прийняти нав’язане їм російське громадянство. У результаті багато кримських татар вдруге в житті опинилися у примусовому вигнанні зі своєю батьківщини владою у Москві", - заявив він.

Звертаючись до делегацій країн-учасниць, американський посол підкреслив, що ситуація в Криму вимагає від них постійної уваги.

"Останніми тижнями ми звертали вашу увагу на порушення Росією міжнародного права, включаючи призов 3300 молодих кримчан. Окупаційна влада щодня обмежує права кримчан через утиски та ще гірше. Ми приєднуємось до інших членів міжнародної спільноти, закликаючи Росію звільнити всіх несправедливо затриманих і повернути їх додому та до їх сімей", - заявив Джеймс Гілмор.

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Як повідомлялося, 18 травня 1944 року почалася насильницька депортація з Криму в Середню Азію кримських татар. Загалом було депортовано понад 180 тисяч осіб.

Згідно з постановою Верховної Ради України, день 18 травня оголошено Днем пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.