Україна поінформувала ООН про порушення прав людини на окупованих територіях

Заступник глави Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ігор Яременко і глава Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер обговорили відповідальність РФ через збройну агресію проти України.

Про це інформує пресслужба Мінреінтеграції.

«Заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ігор Яременко та глава Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер обговорили відповідальність Російської Федерації та ситуацію на сході України, що склалася через збройну агресію РФ, порушення прав людини на тимчасово окупованих РФ територіях українських Донбасу і Криму та інші важливі теми», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, заступник глави Мінреінтеграції підкреслив позицію українського уряду та міжнародної спільноти, які засуджують збройну агресію РФ проти України, а також застеріг від будь-якої форми визнання ролі РФ, окрім як сторони міжнародного військового конфлікту.

«Важливо консолідувати зусилля міжнародної спільноти, у тому числі міжнародних та міжнародних гуманітарних організацій, щоб не дати країні-агресору можливості прикриватися своїми проксі на території українського Донбасу та не дозволити Російській Федерації уникнути відповідальності за скоєні злочини. Лише визнання відповідальності РФ може сприяти покращенню ситуації, а відтак – зменшенню випадків порушення прав людини», - зазначив Яременко.

Зі свого боку Богнер відзначила першочерговість забезпечення захисту громадян під час збройного конфлікту і зменшення втрат серед цивільних, висвітлила основні проблеми ММПЛ ООН у цій сфері.

Учасники зустрічі приділили особливу увагу необхідності стримування на тимчасово окупованих РФ територіях України пандемії, викликаної COVID-19, а також відповідальності Росії за поширення COVID-19.

Окрім того, сторони під час зустрічі приділили увагу ситуації, що склалася через обмеження допуску моніторингових та гуманітарних місій до тимчасово окупованих територій з боку російських окупаційних адміністрацій.

«Було зазначено, що блокування допуску моніторингових та гуманітарних місій під приводом карантину та використання Російською Федерацією пандемії для легітимізації подібних дій є абсолютно неприйнятним. ООН продовжує підтримувати позицію безперешкодного доступу до постраждалого від російської агресії населення з обох сторін лінії зіткнення, в першу чергу, для надання гуманітарної допомоги, а також для вивчення карти потреб», - поінформували у Мінреінтеграції.

Сторони обговорили й співпрацю в частині збору інформації про порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей і в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, засоби правового захисту постраждалих від агресії РФ, зокрема щодо порушення права власності в Криму, незаконний призов в армію, мілітаризацію освіти на ТОТ, а також загальну ситуацію стосовно негативних соціально-економічних наслідків для громадян України через збройну агресію РФ.

Фото: mtot.gov.ua