Україна приєдналася в ООН до Групи друзів жінок, миру й безпеки
Про це в ексклюзивному коментарі Укрінформу повідомив Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.
"Це дасть нам можливість разом з партнерами докладати зусиль для забезпечення рівноправної та всебічної участі жінок у всіх процесах, пов’язаних з підтримкою міжнародного миру й безпеки", - пояснив дипломат позицію України.
За його словами, особлива увага з українського боку приділятиметься захисту жінок, які постраждали від російської агресії.
"Ідеться, в тому числі, про розробку програм попередження сексуального та іншого насильства, протидію торгівлі людьми, моніторинг ситуації, психологічну реабілітацію, професійний розвиток", - уточнив Кислиця.
Дипломат також зауважив, що українська сторона буде активно використовувати платформу для обміну інформацією та досвідом, донесення національної позиції, адвокації та пошуку нових шляхів для посилення імплементації "жіночого" порядку денного - як на міжнародному, так і на національному рівнях.
Разом з Україною міжнародна група включатиме 60 країн.