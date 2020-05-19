РФ скликає відеоконференцію щодо ситуації в Криму, аби виправдати свій провал в ООН - Кислиця

Москва прагне скликати відеоконференцію щодо ситуації в Криму після того як наразилася на шквал міжнародної критики на свою адресу через порушення статуту ООН, а також прав і свобод на окупованому півострові.

Про це в ексклюзивному коментарі Укрінформу розповів Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

"Україна разом з партнерами ще 6 березня провела неформальне засідання членів РБ ООН за формулою Арріа, присвячене ситуації в Криму. Тоді міжнародна спільнота засудила Росію за тимчасову окупацію українського півострова та порушення прав людини. Аби хоч якось виправдати свій провал у березні, російська делегація не знайшла нічого кращого, як скористатися "ноу-хау" України та партнерів й організувати неформальну інтернет-дискусію щодо Криму для членів Радбезу та запрошених осіб", - зазначив Кислиця.

Таким чином глава Постійного представництва України при ООН прокоментував ініціативу російської делегації провести 21 травня "неформальну відеоконференцію" Радбезу "за участі жителів Криму".

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"Російська сторона запросила на зустріч в інтернеті так званих представників громадянського суспільства та ЗМІ Криму. Нам також добре відомо, що останніми тижнями росіяни намагалися запросити представників окупаційної влади Криму, проти яких діють міжнародні санкції. Але Україні та її партнерам удалося цьому запобігти. Росія вкотре намагається вистрелити собі в ногу", - підкреслив український дипломат.

У цьому зв'язку він зауважив, що в Кремлі прагнуть задіяти свої старі методи: "Одразу хочу усіх заспокоїти. Нічого нового ми не почуємо. Росіяни та їхні "ряджені" актори зачитають чергову мантру про "добровільне возз’єднання кримського народу із РФ", а міжнародна спільнота повторить базові істини, де: а) Кримський півострів – тимчасово окупований; б) Росія – держава-окупант; в) окупаційна влада має припинити порушення прав людини".

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Кислиця також наголосив, що ніякого визнання анексії українського півострова не відбудеться.

При цьому він указав, що росіяни ініціюють міжнародний захід через кілька днів після 76-х роковин сталінської депортації кримськотатарського народу в той час, як і досі кримські татари позбавлені доступу до своєї історичної батьківщини. "Нинішня російська влада дуже добре засвоїла репресивні методи своїх історичних попередників", - підкреслив представник України.

Дипломат також висловив сподівання, що за дискусією слідкуватимуть і в Криму. "В умовах інформаційної блокади й тотальної брехні Кремля там нарешті мають почути позицію міжнародної спільноти і Ради безпеки зокрема. Можливо, у декого відкриються очі", - зауважив він.

Постпред наголосив, що позиція України щодо Криму залишається незмінною: "Четвертий рік поспіль РФ не виконує наказу Міжнародного суду ООН про застосування тимчасових заходів щодо відновлення діяльності Меджлісу кримськотатарського народу". Дипломат указав, що рішення міжнародних судових інстанцій слід виконувати, а не забалакувати.

Крім того, як зазначив Кислиця, Росія має допустити в тимчасово окупований Крим місію ООН з моніторингу прав людини без попередніх умов.

"Членам місії мають бути створені умови для вільного спілкування з усіма мешканцями півострова, а не з людьми, підібраними російськими спецслужбами. Російська окупаційна влада також має звільнити громадян України, які через сфабриковані звинувачення незаконно утримуються за ґратами в Криму або були вивезені на територію РФ", - додав український дипломат.

Як повідомляв Укрінформ, проведення обговорень у Раді Безпеки ООН за формулою Арріа мають неформальний характер. Рішення про участь у таких дискусіях приймаються кожною державою-членом окремо, і були випадки, коли країни відмовлялися долучитися до таких заходів.