Цинізм має знати межу: Кислиця розповів, чому ООН не підтримала нову резолюцію РФ

Голосування в Генасамблеї ООН оновленого проєкту резолюції Росії щодо "солідарності" в протидії COVID-19 було провалене, оскільки документ містив цинічні твердження Москви про "добросусідство", розмиті тези про послаблення санкцій і не підтримував мирних ініціатив генсека Організації.

Про це розповів в коментарі Укрінформу Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

"Черговий російський опус фактично залишився без змін порівняно з першою версією. Але особливо зухвалим виглядає заклик держави, яку Генасамблея ООН визнала окупантом, до вирішення проблемних питань "як добрі сусіди". Цинізм має знати межу", - підкреслив представник України.

У цьому зв'язку він нагадав, що на початку місяця українська делегація разом з партнерами заблокувала в ООН попередній проєкт резолюції РФ. Документ був оформлений під виглядом "декларації про солідарність" у протидії COVID-19, але водночас містив чітку вимогу про скасування міжнародних санкцій.

В оновленому документі "РФ зняла пряму згадку про санкції, однак лишила розмиті формулювання про пом’якшення санкційного тиску", пояснив український представник.

Крім того, за його словами, в російському проєкті бракує підтримки ініціативи генсекретаря ООН щодо глобального припинення вогню та положення про гуманітарний доступ, на що звернули увагу не лише Україна, але ряд її партнерів. Проти російського проєкту також виступили партнери України, зокрема США, Канада, Велика Британія, ЄС, Грузія, Австралія, Нова Зеландія, Японія.

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"Надання безперешкодного й безпечного гуманітарного доступу є обов'язковим у процесі боротьби з коронавірусом на окупованих територіях, але Росія понад місяць блокує доступ міжнародних місій. Це ще один приклад вибіркового й маніпулятивного розуміння зусиль у боротьбі з коронавірусом", - зазначив дипломат.

Кислиця зауважив, що РФ не проаналізувала всіх причин відхилення попереднього тексту від реалій і взагалі заявила, що позиції деяких країн її не цікавлять.

"Відтак, Росія вперто демонструє зухвалість та небажання відповідально ставитись до роботи з членами Генасамблеї. За таких умов глобальна солідарність у боротьбі проти пандемії в російському ілюзорному світосприйнятті виглядає як блюзнірство", - наголосив постійний представник України при ООН.

За його словами, міжнародна спільнота "має зосереджувати свою увагу на рішеннях практичного характеру, а не витрачати ресурси на політично вмотивовані пропагандистські лозунги".

Водночас, дипломат додав, що Росія все ж може зробити власний внесок у боротьбу з COVID-19 шляхом виконання своїх міжнародно-правових зобов’язань на окупованих нею українських територіях, а саме, надати населенню адекватний медичний захист та відкрити доступ для міжнародних місій.

Як повідомляв Укрінформ, у середу, 22 квітня, Україна порушила "процедуру умовчання" та заблокувала черговий "маніпулятивний" проєкт російської резолюції Генасамблеї ООН.