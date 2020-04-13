Миротворців ООН на Донбасі найближчим часом не буде – Кислиця

Розміщення миротворців ООН на Донбасі найближчим часом, за українськими умовами, є малореалістичним.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця.

«Питання операцій з підтримання миру лишається. Воно актуальне? Так. Чи ми можемо сказати, що така операція може бути запроваджена найближчим часом на умовах, на яких наполягав попередній і нинішній президенти, а також партнери України? Ні, це малореалістично», - сказав він.

Кислиця також пояснив звідки взагалі взявся термін «миротворці операції».

«Насправді, "миротворчими" ці операції називаються лише в російській мові. Всіма мовами ООН, крім російської, вони називаються операціями з "підтримання миру". І це не просто гра слів. ООНівські операції – вони про підтримання миру, всі ці операції отримали мандат, коли конфліктуючі сторони або самі, або за посередництва ООН чи окремих країн досягали якоїсь мирної угоди, було тривале припинення вогню», - пояснив він.

Кислиця додав, що тільки тоді з'являються «ООНівці», які підтримують мирний процес.

«ООНівці» не спускаються на парашутах і не починають когось "примушувати до миру", як це розуміють росіяни. А ми бачили таке "примушення до миру" на прикладах Грузії, Придністров'я та інших країн. Тому на російських умовах операція з підтримання миру нам не потрібна, а на умовах України та її партнерів зараз неможлива, бо РФ має право вето в Радбезі», - підкреслив він.