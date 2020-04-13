Резолюції ООН допомагають Україні у міжнародних судах проти Росії – Кислиця

Резолюції, що схвалюються на Генеральній Асамблеї ООН щодо територіальної цілісності України, прав людини в Криму, мілітаризації Криму, стали частиною доказової бази проти Росії для міжнародних трибуналів.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця.

«Резолюції Генасамблеї по територіальній цілісності, по правам людини в Криму, про мілітаризацію Криму стали частиною доказової і системоутворюючої бази для міжнародних трибуналів», - сказав він.

Кислиця додав, що коли війна з Росією закінчиться, то ці питання десятками років перебуватимуть в судовій площині.

«Тому що коли закінчаться суди в Гаазі, продовжаться суди в Страсбурзі, в ЄСПЛ. І посилання на рішення Генасамблеї, посилання на те, що Росія, на думку ООН, є окупантом, буде частиною доказової бази», - сказав він.

Як зазначив постійний представник, рішення Радбезу в рамках розділу VII Статуту ООН (про дії стосовно загрози миру, порушень миру й актів агресії – ред.) є обов'язковими для виконання.

«І на підставі цих рішень існують санкційні режими, операції з підтримання миру, інші речі, які потрібні для того, щоб у світі хоч якось наводився порядок. Даруйте за таке примітивне порівняння, але: якщо правила дорожнього руху не подобаються його учасникам, це не означає, що їх можна повністю ігнорувати», - сказав Кислиця.