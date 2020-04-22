Україна заблокувала в ООН резолюцію Росії про послаблення санкцій

Україна на Генеральній асамблеї ООН заблокувала внесений Російською Федерацією документ, що мав послабити санкції щодо неї.

Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує відомство на сторінці у Facebook.

«Росія не полишає спроб ухвалити в Генасамблеї ООН маніпулятивні резолюції. Під прикриттям боротьби з пандемією COVID-19 вони мають на меті розмити санкційний режим. 22 квітня РФ винесла на затвердження новий документ. Текст вони підкоригували, але його маніпулятивна суть не змінилася. Україна не могла підтримати таку резолюцію. Вона перервала так звану “процедуру умовчання” і заблокувала цю ініціативу. Як і кілька тижнів тому, Україна стала рушієм групи країн, які завадили російським маніпуляціям в ООН. Це – наша послідовна політика», - наголосив Кулеба.

Він нагадав, що, як і обіцяв, Україна буде й надалі блокувати спроби Росії зруйнувати санкційний режим.

«Для ефективної боротьби світу з пандемією потрібні реальні рішення, які нестимуть практичну користь. І точно не потрібні політизовані резолюції, які переслідують мету послабити санкції”, – зауважив міністр закордонних справ України.

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У МЗС інформують, що прикладом ефективних рішень є дві резолюції про протидію COVID-19, вже схвалені Генасамблеєю ООН, співавтором яких стала також Україна.

Окрім того, 3 квітня Україна вже блокувала попередню спробу Росії провести в Генеральній асамблеї ООН резолюцію, яка створила би умови для послаблення санкцій.