Санкції проти Росії не заважають їй боротися з коронавірусом – Єврокомісія

Санкції проти Росії не заважають їй боротися з коронавірусом – Єврокомісія

Укрінформ
Санкції, які Європейський Союз застосовує проти Росії, адресно спрямовані проти російських компаній та осіб, які причетні до дій, що націлені на підрив суверенітету, територіальної цілісності і незалежності України, тож такі санкції не заважають Російській Федерації протистояти епідемії коронавірусу.

Про це в понеділок заявив речник Єврокомісії Пітер Стано, відповідаючи на запитання журналістів щодо реакції на звернення групи депутатів Європарламенту до керівництва ЄС з проханням не послаблювати санкції проти Росії під приводом боротьби з коронавірусом, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У цілому режим санкцій ЄС і ООН надає можливість для гуманітарних виключень. Але в тому, що конкретно стосується Росії, то санкції спрямовані проти російських компаній та осіб, що пов’язані із незаконною анексією Криму і Севастополя, тож ці санкції введені внаслідок дій, які підривають суверенітет, територіальну цілісність та незалежність України. Це означає, що ці санкції не стримують Росію від протидії спалаху коронавірусу", - зауважив речник ЄС.

Він підтвердив, що у керівництві ЄС отримали лист такого змісту від депутатів Європарламенту, тож відповідь на нього буде надана звичайними каналами.

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При цьому Пітер Стано нагадав, що минулої п’ятниці Високий представник ЄС Жозеп Боррель від імені всіх країн Євросоюзу видав декларацію, в якій наголошується, що міжнародні санкції не мають перешкоджати постачанню важливого обладнання та інших поставок, які є необхідними для боротьби з коронавірусом та для його стримування від розповсюдження світом. Така ж теза прозвучала під час віртуальної пресконференції Високого представника ЄС минулої п’ятниці після неформальної Ради ЄС із закордонних справ, що була проведена в форматі відеоконференції.

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