Розведення сил на Донбасі найближчим часом розглядати не варто – експерти

Питання розведення сил і засобів на Донбасі найближчим часом не варто розглядати, враховуючи збільшення кількості обстрілів на лінії розмежування та ситуацію з розповсюдженням коронавірусу в світі.

Про це Укрінформу заявили експерти під час круглого столу «Як коронавірус загрожує армії та оборонній промисловості. Виклики та можливості України», який відбувся в Інституті Горшеніна.

«Я переконаний, що жодне розведення сил не може бути. Тому що досвід продемонстрував: як тільки почались поступки і розведення сил¸ то фактично ми побачили посилення російської агресії, і як результат – у нас збільшення людських втрат, постійні обстріли і постійні атаки, диверсії», - зазначив Бадрак.

Він також звернув увагу на те, що якщо раніше це були переважно артилерійські обстріли, то сьогодні це фактично відстріли українських вояків снайперами і розрахунками протитанкових ракетних комплексів. «Це дуже небезпечна ситуація, яка змушує нас мобілізуватись і заявити: жодного розведення сил, жодних поступок далі не може бути російській стороні», - вважає Бадрак.

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Радник командувача Сухопутних військ ЗСУ, член Ради волонтерів при Міноборони України Олена Шевцова додала, що наразі посилилась і диверсійна робота з боку окупантів.

Вона наголосила, що розведення сил, як запевняв політичний істеблішмент і Президент, мало сприяти зменшенню кількості жертв на Донбасі. «Ми бачимо, що кількість жертв не зменшилась, а навпаки збільшилась. Як ми бачимо, із цього заявленого нічого дієвого немає насправді. І тут є час подумати, наскільки потрібно було це (розведення військ – ред.) робити і на скільки зараз це буде актуально, якщо хтось, не дай бог, планує робити це», - наголосила Шевцова.

Відповідаючи на питання чи варто Україні офіційно виступити з ініціативою повністю припинити обстріли на Донбасі на час карантину, Бадрак наголосив: «Ні, не варто. Варто зробити заяви, що на будь-яку атаку буде жорстка відповідь тим¸ хто атакує. Більше того, варто заявити, що українські війська будуть діяти на етапі розгортання російських бойовиків. Оці дії на жорсткість і упередження можуть посилити наші можливості. Нам потрібно відмовитись від того, щоб реагувати вже на вбивства на фронті, а діяти на упередження. І для цього необхідно забезпечити передові ланки такими можливостями», - вважає Бадрак.

Своєю чергою член правління Українського інституту безпекових досліджень, директор «Дефенс Експрес» Сергій Згурець вважає, що політичне питання розведення сил і засобів на Донбасі не стоятиме, поки не вирішиться проблема розповсюдження пандемії коронавірусу.

«Питанням розведення сил, доки не вирішиться взагалі питання наслідків впливу пандемії на всі суміжні країни, навряд чи хтось буде займатись», - зазначив експерт. Він нагадав, що Росія збирається проводити парад на 9 Травня, і російські військові готуються до нього попри ризики пандемії.

Як повідомлялося, 29 жовтня 2019 року розпочався процес розведення сил і засобів на ділянці №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області.