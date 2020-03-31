Окупанти у районі розведення на Донбасі роздають пропагандистські листівки

Російські окупаційні війська розповсюджують на території населеного пункту Золоте-4 листівки, в яких підбурюють місцевих мешканців вимагати подальшого відведення українських військ.

Про це повідомляє міжнародна спільнота InformNapalm.

"Сьогодні, 31 березня, читачі InformNapalm надіслали фото листівок, які були знайдені у населеному пункті Золоте-4. Текст цих листівок, розміщений російською мовою на фоні кольорів українського прапору, має ознаки явного інформаційно-психологічного тиску на місцеве населення", - зазначається у повідомленні.

Волонтери InformNapalm також вирішили пошукати джерело фотографії, використаної у листівці. І пошук показав, що фото неодноразово використовувалось на російських пропагандистських ресурсах. Наприклад, на одному з сепаратистських сайтів воно супроводжує фейкове повідомлення щодо розміщення української бронетехніки серед будинків у населеному пункті Кряківка Луганської області. Згодом цей же сайт використав це фото для іншого фейкового повідомлення - щодо розміщення української техніки серед будинків у населеному пункті Красногорівка Донецької області.

"Але всі ці локації насправді не мають ніякого відношення до вказаної фотографії. І це можна перевірити також по іншому російському новинному сайту RBC.ru, який також використав вказане фото для ілюстрації новини за 5 липня 2017 року щодо перемовин у Мінську. Авторство цього фото було підписане у статті: «Авдіївка, Україна. Червень 2015 року (Фото: Гліб Гаранич / Reuters)»", - наголошують волонтери.

Вони визначили, що фото зроблене у внутрішньому дворі «Дев’ятини» – це 9-поверхівка на східній околиці міста Авдіївка, на вулиці Воробйова, 15.

"Схоже, що саме ця фотографія є улюбленою для російських офіцерів, задіяних у організації інформаційно-психологічних операцій на Донбасі, саме тому вона з року в рік присутня як у паперових, так і в електронних матеріалах, орієнтованих на дискредитацію українських військ", - зазначають в InformNapalm.

У спільноті також інформують, що крім друкованої пропаганди на листівках та фейкових новин на підконтрольних російським окупаційним військам ресурсах ЗС РФ також активно використовує новітні засоби РЕБ для SMS-залистувань українських військовослужбовців та цивільного населення на Донбасі.

Як повідомлялося, 29 жовтня 2019 року розпочався процес розведення сил і засобів на ділянці №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області.