Окупанти на Донбасі активізували снайперів та диверсійні групи – розвідка

Протягом березня російсько-окупаційні війська на Донбасі збільшили застосування диверсійно-розвідувальних груп і снайперських пар.

Про це повідомив на брифінгу речник Міноборони Максим Праута.

«За даними наших розвідників, протягом березня окупанти збільшили застосування диверсійно-розвідувальних груп і снайперських пар, укомплектованих кадровими російськими військовослужбовцями, які прибули зі складу з’єднань і частин Південного військового округу ЗС РФ», сказав речник.

За його словами, окупанти посилюють свої передові позиції артилерійськими і мінометними підрозділами та розрахунками протитанкових ракетних комплексів.

Праута зауважив, що українські військові перебувають на своїх позиціях, дообладнують їх і готові "прицільним вогнем відповісти на будь-які ворожі збройні провокації та примусити противника дотримуватися тиші".