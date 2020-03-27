На околицях Слов’янська знайшли схрон із 30 кг пластиду

Служба безпеки України виявила на Донеччині схованку з великою кількістю пластиду.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Зі схрону, облаштованого на околицях Слов’янська, правоохоронці вилучили майже 30 кілограмів пластиду, що дорівнює понад 40 кілограмам вибухівки у тротиловому еквіваленті", - йдеться у повідомленні.

Вибухівка зберігалася у фундаменті недобудови неподалік житлових будинків. За попередньою версією, пластид міг призначатися диверсантам для скоєння терористичних актів.

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України та утилізації вибухівки.

Фото: ssu.gov.ua