На околицях Слов’янська знайшли схрон із 30 кг пластиду
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Укрінформ
Служба безпеки України виявила на Донеччині схованку з великою кількістю пластиду.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
"Зі схрону, облаштованого на околицях Слов’янська, правоохоронці вилучили майже 30 кілограмів пластиду, що дорівнює понад 40 кілограмам вибухівки у тротиловому еквіваленті", - йдеться у повідомленні.
Вибухівка зберігалася у фундаменті недобудови неподалік житлових будинків. За попередньою версією, пластид міг призначатися диверсантам для скоєння терористичних актів.
Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України та утилізації вибухівки.
Фото: ssu.gov.ua