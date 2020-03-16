На Донеччині торгували зброєю, викраденою з військових частин під час анексії Криму

На Донеччині поліція та СБУ знешкодили організовану злочинну групу торговців зброєю і запобігли можливим терактам.

Про це інформує пресслужба МВС.

"Правоохоронці затримали п’ятьох жителів Бахмутського району, які продавали зброю для організації масових заворушень у Києві", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що спецоперацію із знешкодження групи провели співробітники карного розшуку, слідчого управління поліції Донеччини, Бахмутського відділу поліції, ГУ СБУ в Донецькій і Луганській областях, прокуратури із залученням спецпідрозділу КОРД.

За даними правоохоронців, у лютому 2020 року поліцейські вийшли на чоловіка, який підшукував покупців на вогнепальну зброю.

Було встановлено, що 44-річний зловмисник причетний до бойовиків та є організатором злочинної групи, яка налагодила торгівлю зброєю, боєприпасами і вибухівкою.

За попередніми даними, «товар» був зі схрону НЗФ, який вони облаштували в 2014 році для проведення диверсій. Зокрема, там була зброя, викрадена бойовиками з військових частин під час анексії Криму в 2014 році.

"Функції у групі були чітко розподілені. Так, «схронщик» завідував зберіганням зброї, інший учасник ОЗГ виконував роль дозорного. З метою конспірації злочинці проводили оборудки в безлюдних, віддалених місцях, наприклад, у лісосмугах", - поінформували у МВС.

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Уточнюється, що розшуковці провели 4 етапи оперативної закупівлі зброї на суму близько 100 тисяч гривень.

Серед іншого, було придбано три автомати Калашникова, 2 з яких належали військовим частинам в АР Крим, а ще 1 не перебуває на озброєнні України та, за попередньою інформацією, завезений з РФ.

"За легендою, арсенал був призначений для проведення терактів у столиці. Фігуранти отримали гроші, знаючи, що зброю планують використати проти людей під час масових заходів", - зазначили у МВС.

У ході оперативної комбінації правоохоронці викрили та затримали всіх членів угруповання.

Окрім того, було виявлено склад, де зберігався весь арсенал, призначений на продаж.

Як уточнюється, до складу групи входили неодноразово судимі представники криміналітету віком 26-44 роки, жителі міст Бахмута і Часового Яру.

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Зокрема, один з учасників має аж 8 тюремних строків (за розбої, вимагання та інші тяжкі злочини), і він вчинив опір при затриманні: забарикадувався у кімнаті і погрожував пістолетом, однак був оперативно роззброєний.

Під час обшуків за місцем мешкання та в автомобілях затриманих було вилучено зброю та марихуану.

Загалом поліцейські вилучили три автомати, три протитанкові гранатомети (РПГ-18, РПГ-22), два газові пістолети, дві гранати, близько 500 патронів, а також понад 5 кг тротилу і пластиду. Наголошується, що з цією кількістю вибухівки зловмисники могли підірвати будинок.

Усі 5 членів ОЗГ затримані в порядку ст. 208 КПКУ та поміщені до ізолятора тимчасового тримання.

Підозрюваним інкримінують ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Затриманим загрожує до 7 років позбавлення волі, уточнили у відомстві.

Фото: пресслужба МВС