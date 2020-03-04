У Києві викрили угрупування торговців зброєю

Служба безпеки України викрила та блокувала у Києві діяльність організованого угруповання, яке спеціалізувалося на нелегальному виготовленні та збуті засобів ураження.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

“За даними слідства, група, до складу якої входило троє мешканців столичного регіону, налагодила переробку зброї, зокрема застарілих зразків, для приведення їх у бойовий стан. Майстерні з виготовлення засобів ураження фігуранти облаштували у виробничому приміщенні за місцем роботи та помешканні двох учасників угруповання. Через спеціалізовані інтернет-платформи вони пропонували клієнтам готовий товар, який замовники одержували поштою. Співробітники СБУ задокументували факти незаконної реалізації 6 пістолетів ПМ та пістолета-кулемета”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час обшуків за місцями проживання фігурантів вилучено 10 пістолетів і револьверів, 2 пістолети-кулемети, 1 гвинтівку, велику кількість комплектуючих до вогнепальної зброї (заготовки ударно-спускового механізму, стволи, пружини, рукоятки, гільзи, кулі) та понад 1000 набоїв.

Правоохоронці затримали учасників угруповання згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо оголошення фігурантам про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

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Заходи проводились спільно з Подільським управлінням поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві.

Фото: ssu.gov.ua