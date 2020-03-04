У торгівців зброєю на Київщині вилучили нелегальний арсенал

У Білоцерківському районі Київщині правоохоронці в ході обшуків у рамках кримінального провадження вилучили зброю та боєприпаси.

Про це у Facebook повідомляє поліція Київської області.

"Під час досудового розслідування правоохоронці отримали оперативну інформацію, що 22-річний місцевий житель разом з двома спільниками займається нелегальним збутом вогнепальної зброї та боєприпасів до неї", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у зв'язку з цим поліцейські спільно з працівниками СБУ одночасно провели низку санкціонованих обшуків.

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У ході обшуків вилучили речові докази: зброю, боєприпаси та вибухівку.

Як уточнюється, одному з фігурантів уже пред'явили підозру за співучасть у збуті зброї за ч.2 ст.28 та ч.1 ст.263 Кримінального кодексу.