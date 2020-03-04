Священника на Рівненщині підозрюють у торгівлі зброєю

СБУ підозрює настоятеля одного з храмів Рівненської області у торгівлі зброєю та боєприпасами, незаконно вивезеними із району проведення операції Об`єднаних сил.

Про це інформує СБУ.

"За попередньою версією слідства, раніше судимий за торгівлю зброєю священник намагався налагодити механізм нелегального збуту військових засобів ураження. Встановлено, що протягом 2015-2018 років він неодноразово виїжджав до зони АТО\ООС із проповідницькою місією. Із відряджень він повертався із небезпечними трофеями, які збував серед своїх знайомих. Аби уникнути викриття після отримання оплати зловмисник залишав закладки зі зброєю у підвалах багатоповерхівок та промислових районах Рівного", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, правоохоронці задокументували кілька фактів продажу священником ручного протитанкового гранатомета, семи гранат із запалами та 800 грамів тротилу, за які він хотів отримати понад 40 тисяч гривень.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 263 КК (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), настоятелю повідомлено про підозру.

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Заходи із викриття протиправної діяльності проводились спільно з поліцією Рівненської області, уточнюють в СБУ.