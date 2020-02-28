СБУ блокувала незаконний продаж зброї та вибухівки у Маріуполі та Черкасах

Служба безпеки України блокувала в кількох регіонах незаконний продаж зброї, боєприпасів та вибухівки.

Про це йдеться на сайті СБУ.

"Так, за даними слідства, мешканець столиці намагався налагодити механізм нелегального збуту засобів ураження. Небезпечний товар він зберігав у спеціально облаштованій схованці за місцем проживання", - йдеться у повідомленні.

Клієнтів фігурант підшукував серед своїх знайомих, зокрема на території Донецької області. Правоохоронці задокументували у Маріуполі факт продажу зловмисником гранатометного пострілу ВОГ-17, 400 грамів тротилу, а також трьох гранат РГД-5 та Ф-1. За свій товар він хотів отримати десять тисяч гривень.

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Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Операція із викриття та блокування протиправної діяльності проводилася спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області.

Також у Черкасах Служба безпеки України попередила нелегальний збут військових засобів ураження. За матеріалами досудового розслідування, мешканець обласного центру, який перебуває в слідчому ізоляторі за підозрою у скоєнні тяжкого злочину, намагався продати зброю та боєприпаси. Своїх клієнтів він підшуковував через зв’язки у кримінальних колах. Для продажу товару фігурант залучив свого посередника на волі.

Правоохоронці задокументували факт незаконної реалізації гранатомета РПГ-18, двох гранат Ф-1 та понад 20 набоїв до великокаліберного кулемета.

Вилучені засоби ураження направлено на експертизу. Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру. За обома фактами тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушень та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до незаконної діяльності. Також перевіряється інформація щодо нелегального надходження вилучених засобів ураження з району проведення операції Об’єднаних сил.