СБУ блокувала підпільне виготовлення і продаж зброї у різних регіонах

Служба безпеки України блокувала у Києві, Харківській та Полтавській областях незаконне виготовлення і збут вогнепальної зброї та боєприпасів.

Про це повідомили у пресцентрі СБУ.

"За попередніми даними слідства, двоє мешканців Харкова та Кременчука займалися переробкою застарілих зразків зброї для приведення її у бойовий стан для продажу. Майстерні з виготовлення засобів ураження вони облаштували за місцями проживання – у приватному будинку та квартирі. Своїх клієнтів ділки підшукували через спеціалізовані інтернет-платформи, поштою переправляли їм готовий товар", - йдеться у повідомленні.

Під час проведення обшуків за місцями проживання фігурантів правоохоронці виявили 2 пістолети-кулемети, 13 пістолетів і револьверів; 2 гвинтівки, велику кількість комплектуючих до вогнепальної зброї та набоїв різного калібру.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру.

У Києві СБУ також викрила підпільну майстерню з виготовлення вогнепальної зброї та боєприпасів до неї.

За версією слідства, житель столиці у власному помешканні налагодив кустарне виготовлення автоматичної вогнепальної зброї для продажу. Готовий товар він переправляв через сервіси поштового зв’язку клієнтам, яких знаходив в інтернеті на спеціалізованих форумах.

Під час обшуків за місцем проживання фігуранта правоохоронці вилучили 2 пістолети-кулемети, велику кількість набоїв різного калібру і майже пів кілограма пороху. Також виявлено комплектуючі для вогнепальної зброї, заготовки двох пістолетів-кулеметів.

Вилучені зразки засобів ураження передано на експертизу.

За обома фактами відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної діяльності.

Фото: СБУ