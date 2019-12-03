СБУ запобігла нелегальному ввезенню в Україну деталей до вертольота на $100 тисяч

На Київщині контррозвідники СБУ запобігли спробі незаконного ввезення до країни товарів військового та подвійного призначення, що підлягають обов’язковому державному експортному контролю.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Під час митного огляду автомобіля громадянина однієї із сусідніх країн на пункті пропуску "Вільча" правоохоронці виявили комплектуючі до гвинтокрила "Мі-24" без відповідних супровідних документів. Складові системи аварійного запису інформації були приховані серед особистих речей іноземця", - йдеться у повідомленні.

Експертиза показала, що вартість запчастин становить понад $100 тисяч.

Слідчими спецслужби здійснено повідомлення іноземцю про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.

Обвинувальний акт направлено до суду.