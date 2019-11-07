Екскерівник державного заводу постачав у Росію деталі для військових кораблів - СБУ

У Запорізькій області Служба безпеки України заблокувала діяльність колишнього керівника держпідприємства, який організував контрабандні поставки обладнання та комплектуючих для військових кораблів у Росію.

Про це повідомляє пресцентр CБУ.

«Він був комерційним директором заводу, який виготовляє продукцію подвійного призначення, що використовується на військових човнах, зокрема ВМФ РФ. Обладнання нібито для цивільних потреб організатор замовляв у приватних структур, які офіційно діють за ліцензією держпідприємства. Для легалізації контрабандних поставок ексдиректор зареєстрував низку фірм-прокладок, у тому числі на території Росії», - йдеться у повідомленні.

Оперативники спецслужби встановили, що зловмисник також мав домовленість із митниками. Вони забезпечували вивезення продукції за кордон без здійснення перевірочних заходів та оформлення відповідних дозвільних документів, стверджують у спецслужбі.

Зазначається, що співробітники СБУ затримали організатора разом зі спільником на митному посту «Мелітополь» під час оформлення обладнання, призначеного для охолодження рідини на військових кораблях.

У ході обшуків в офісі та за місцем проживання фігурантів оборудки правоохоронці вилучили велику кількість запчастин до військового обладнання та бухгалтерську документацію, яка підтверджує нелегальні поставки. Також виявлено комп’ютерну техніку з листуванням із замовниками в Росії.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 333 (порушення режиму здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України, тривають слідчо-оперативні дії.

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Вирішується питання щодо притягнення до відповідальності співробітників митного посту, причетних до оборудки.

Фото: пресцентр СБУ