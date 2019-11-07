Екскерівник державного заводу постачав у Росію деталі для військових кораблів - СБУ
Про це повідомляє пресцентр CБУ.
«Він був комерційним директором заводу, який виготовляє продукцію подвійного призначення, що використовується на військових човнах, зокрема ВМФ РФ. Обладнання нібито для цивільних потреб організатор замовляв у приватних структур, які офіційно діють за ліцензією держпідприємства. Для легалізації контрабандних поставок ексдиректор зареєстрував низку фірм-прокладок, у тому числі на території Росії», - йдеться у повідомленні.
Оперативники спецслужби встановили, що зловмисник також мав домовленість із митниками. Вони забезпечували вивезення продукції за кордон без здійснення перевірочних заходів та оформлення відповідних дозвільних документів, стверджують у спецслужбі.
Зазначається, що співробітники СБУ затримали організатора разом зі спільником на митному посту «Мелітополь» під час оформлення обладнання, призначеного для охолодження рідини на військових кораблях.
У ході обшуків в офісі та за місцем проживання фігурантів оборудки правоохоронці вилучили велику кількість запчастин до військового обладнання та бухгалтерську документацію, яка підтверджує нелегальні поставки. Також виявлено комп’ютерну техніку з листуванням із замовниками в Росії.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 333 (порушення режиму здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України, тривають слідчо-оперативні дії.
Вирішується питання щодо притягнення до відповідальності співробітників митного посту, причетних до оборудки.
Фото: пресцентр СБУ