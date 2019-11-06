СБУ перекрила канал контрабанди до РФ запчастин для військових літаків

Контрабанду до країни-агресора комплектуючих до військових літаків через міжнародний аеропорт “Бориспіль” блокувала Служба безпеки України.

Про це повідомляє пресцентр СБ України.

“Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що організувало контрабандні поставки угруповання з шести активних учасників. Усі вони мають право постійного мешкання на території РФ. Зловмисники нелегально скуповували у різних продавців агрегати та вузли до бойових літаків, зокрема СУ-27 та ТУ-22, що перебувають на озброєнні Військово-повітряних сил РФ. Замовниками поставок були ділки з Росії, які діяли в інтересах Міноборони країни-агресора. Запчастини контрабандисти надсилали замовникам через треті країни, звідти їх спільники переадресовували вантажі до РФ”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у ході проведення спецоперації у зоні діяльності митного посту аеропорту “Бориспіль” співробітники Служби затримали партію товарів військового призначення.

Зокрема, обчислювачі дистанційного управління, що входять до складу систем управління літаків СУ-27, які учасники угруповання планували незаконно вивезти з України.

Під час слідчих дій у складських приміщеннях і за місцями проживання фігурантів справи у Києві й Харкові правоохоронці вилучили агрегати та вузли з комплектуючими до бойових літаків, підготовлені для контрабандного вивезення.

Також виявлено, зокрема, електронне листування із замовниками з РФ, комплекти митної й технічної документації, які доводять проведення оборудки. У ході обшуків організатор оборудки намагався застосувати нарізну вогнепальну зброю для протидії співробітникам спецслужби.

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Вирішується питання щодо повідомлення учасникам угруповання про підозру за ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

Фото: www.ssu.gov.ua