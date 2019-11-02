СБУ виявила мільйонні зловживання на Миколаївській митниці

Служба безпеки України викрила посадових осіб Миколаївської митниці Державної фіскальної служби на масштабних зловживаннях.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"За результатами санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили документацію, яка підтверджує масштабні зловживання", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що протягом 2018-2019 років керівництво обласної митниці спільно з начальниками кількох митних постів систематично порушували вітчизняне антидемпінгове законодавство в інтересах комерційних структур. Під час ввезення з Європи мінеральних добрив посадові особи безпідставно занижували податкові ставки, внаслідок чого державний бюджет недоотримав майже 10 мільйонів гривень.

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У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи.

Як повідомляв Укрінформ, 31 жовтня цього року на Миколаївській митниці відбулися обшуки у справі про контрабанду міндобрив на майже 163 млн грн за часів колишнього керівництва.