ДФС викрила незаконну схему ввезення в Україну елітних авто

Працівники Головного управління внутрішньої безпеки ДФС ліквідували незаконну схему ввезення на територію України елітних легкових автомобілів іноземної реєстрації без сплати обов’язкових митних платежів з метою їх продажу по запчастинах.

Про це повідомляє Державна фіскальної служби України.

“У ході проведення заходів з протидії корупції в митній сфері працівниками Головного управління внутрішньої безпеки ДФС спільно з військовою прокуратурою Західного регіону України в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за матеріалами підрозділу за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 369-2 КК України, припинено діяльність незаконної схеми по ввезенню на територію України елітних легкових транспортних засобів іноземної реєстрації під виглядом легального тимчасового ввезення без сплати відповідних митних платежів з метою їх подальшого розбирання та продажу по запчастинах”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час проведення заходів встановлено причетність до вказаної схеми посадових осіб Львівської та Чернівецької митниць ДФС, які, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби сприяли організатору та виконавцям в незаконному переміщенні елітних автівок на митну територію України, чим завдавали значної шкоди державному бюджету у вигляді ненадходження грошових коштів в якості сплати обов’язкових митних платежів.

“У рамках документування злочинної діяльності 28 жовтня 2019 року проведено ряд обшуків та інших слідчих дій, в ході яких до матеріалів кримінального провадження вилучено: грошові кошти в іноземній валюті, чорнові записи з розрахунками, комп’ютерну техніку, документи щодо митного оформлення транспортних засобів, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів на ім’я нерезидентів, бланки інвойсів та договорів купівлі-продажу автомобілів, акти виконаних робіт, квитанції про сплату грошових коштів, а також два транспортних засоби які є предметом скоєння кримінального правопорушення”, - інформують у ДФС.

Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на повне, всебічне розслідування, повідомлення винним про підозру та скерування обвинувального акту до суду.