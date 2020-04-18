Росія пропонує Генасамблеї ООН нову "антикоронавірусну" резолюцію - ABC News

Москва не полишила спроби скористатися глобальною пандемією, щоби послабити міжнародний тиск на РФ у зв'язку з її агресією проти інших країн, та внесла на розгляд Генасамблеї ООН чергову резолюцію, яка зобов'язує інші країни припинити економічні обмеження.

Про це повідомив у суботу телеканал ABC News.

"Росія знову прагне отримати схвалення Генеральною Асамблеєю ООН резолюції щодо пандемії коронавірусу, вилучивши заклик щодо скасування односторонніх санкцій без рішення Ради Безпеки ООН, але залишивши вимогу припинити протекціоністські практики", - зазначається в повідомленні.

ООН має завершити процедуру ухвалення російського проєкту резолюції "Декларація солідарності ООН перед викликами коронавірусної хвороби" опівдні середи за часом Нью-Йорка. За чинними правилами, голосування проводиться консенсусом, тобто, якщо хоч одна країна до цього часу висловить заперечення запропонованому проєкту резолюції, документ вважається не прийнятим.

Це вже друга спроба Москви скористатися глобальною пандемією для того, щоби зобов'язати інших членів ООН послабити обмеження або зняти міжнародні санкції, насамперед, проти РФ. Перша спроба РФ провалилася 2 квітня, коли Україна, США, Велика Британія, а також ЄС висловилися проти російського проєкту резолюції, який підтримали лише ЦАР, Куба, Нікарагуа й Венесуела.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця тоді назвав таку спробу "маніпулятивною".