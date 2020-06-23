Умови виїзду за кордон: МЗС оновлює дані, залежно від ситуації з COVID-19

Міністерство закордонних справ моніторить ситуацію щодо дотримання правил в’їзду громадян в інші країни, детальна інформація з цього приводу розміщена на сайті МЗС.

Про це на брифінгу 23 червня сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Все, що стосується в’їзду в інші країни, в тому числі країни ЄС, відповідна інформація розміщена на сайті Міністерства закордонних справ. Детально викладено інформацію, які обмеження є на в’їзд громадян, за яких умов можливий в’їзд українцям. Якщо ми говоримо про Іспанію, то це стосується громадян, які мають відповідний дозвіл на проживання в цій країні. Тобто всю цю детальну інформацію в розрізі кожної країни можна подивитися на сайті Міністерства закордонних справ, яке моніторить цю ситуацію, практично кожного дня вносить зміни, якщо з’являються такі зміни від тієї чи іншої країни”, - сказав Степанов.

Читайте також: Ryanair і Swiss відновили польоти до Києва після тримісячної перерви

Як повідомляв Укрінформ, станом на 23 червня в світі зареєстровано 9 192 751 випадок захворювання на COVID-19. Із них 474 445 – летальні. 4 939 422 осіб уже вилікувалися від коронавірусної хвороби .

В Україні станом на 23 червня лабораторно підтверджено 38 074 випадки COVID-19, померло 1035 осіб, одужало 16 956 людей.