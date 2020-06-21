Ryanair і Swiss відновили польоти до Києва після тримісячної перерви

Авіакомпанії Ryanair і Swiss 21 червня відновили регулярні польоти в Київ після тримісячної перерви, виконавши рейси в аеропорт Бориспіль.

Про це повідомляє avianews.com.

«Ryanair перевіз перших пасажирів з Барселони, Swiss - з Цюріха», - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що ірландський лоу-кост Ryanair у червні обслуговуватиме три маршрути в Україну - з Барселони, Мадрида і Берліна в Київ двічі на тиждень.

У повідомленні йдеться, що запуск рейсу Краків-Київ перенесено через заборону польської влади на польоти з України та інших країн до 30 червня.

«У липні для роботи до кінця літнього сезону навігації Ryanair планує відновити лише половину зі своїх попередніх українських маршрутів, проте розраховує почати польоти з міст Італії в Київ, Львів, Одесу та Харків. Відповідний дозвіл авіакомпанії видала італійська авіаційна влада ENAC», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Swiss спочатку літатиме між Києвом і Цюріхом 1 раз на тиждень по неділях, а з липня авіакомпанія планує збільшити частоту до двох рейсів на тиждень.

Уточнюється, що пасажирам перед купівлею авіаквитків слід враховувати можливу зміну розкладу польотів, а також обмеження на в'їзд іноземців в інші країни, які вже запроваджено або може бути продовжено чи запроваджено в майбутньому.

«Хоча Swiss дозволяє стикувати київські рейси в Цюріху з рейсами в Нью-Йорк і Бостон, більшості іноземців з візами для поїздки у США заборонений транзит через аеропорти Шенгенської зони», - йдеться в повідомленні.