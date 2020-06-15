Українські авіакомпанії готуються до міжнародних рейсів з 22 червня - Криклій

Українські авіакомпанії планують з 22 червня розпочати здійснення міжнародних регулярних рейсів.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій у Telegram-каналі.

"З 22 червня виконувати регулярні міжнародні рейси планують українські авіакомпанії", - написав міністр.

Він додав, що з 16 червня з України до Австрії, Латвії, Німеччини, Польщі, Угорщини, Португалії, Данії, Греції, Литви, Словаччини, Естонії та Великої Британії планує літати Wizz Air Hungary. З 21 червня планує розпочати літати Ryanair з Києва до Барселони, Мадрида та Кракова. Наразі в компанії очікують на відповідні дозволи.

Загалом на цьому тижні заплановані такі рейси:

авіакомпанії Lufthansa за маршрутом Франкфурт – Київ(Б) – Франкфурт;

авіакомпанії KLM за маршрутом Амстердам – Київ(Б) – Амстердам;

SWISS International Airlines - Цюрих – Київ(Б) – Цюрих

та Belavia - Мінськ – Київ(Б) – Мінськ.

Міністр наголосив, що перед купівлею квитків необхідно обов'язково перевіряти інформацію щодо умов в'їзду громадян України до країн ЄС, які наразі не відкрили своїх кордонів для українців. У такому разі право на в'їзд мають іноземці, дипломати та українці з робочими візами чи посвідченнями на проживання в ЄС, а також інші категорії осіб, визначені країною в'їзду.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні з 5 червня стартували внутрішні авіаперевезення, а сьогодні, 15 червня, - міжнародні авіаперевезення.

Наразі в Україні до 22 червня діє адаптивний карантин.