"Белавиа" відновлює польоти в Україну

Білоруська авіакомпанія "Белавиа" відновлює польоти до Києва, Львова, Одеси та Харкова.

Відповідна нформация розміщена в акаунті авіаперевізника в Facebook.

"З 15 червня ми відновлюємо виконання регулярних рейсів з Мінська до Києва, Львова, Одеси та Харкова", - повідомили в компанії.

Зазначається, що для в'їзду у іноземного громадянина обов'язково повинна бути медична страховка, що покриває лікування від COVID-19.

"Звертаємо вашу увагу, що в транзитній зоні аеропорту "Мінськ" і відразу по прильоту в один з аеропортів України таку страховку купити не можна. Прохання подбати про це заздалегідь. Також всіх, хто прилетів, очікує 14-денна самоізоляція", - додали в авіакомпанії.

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Як повідомлялося, в Україні з 15 червня поновлюється міжнародне регулярне пасажирське авіасполучення після декількох місяців перерви, пов'язаної з карантином через епідемію коронавірусу.