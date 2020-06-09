Kyiv Boryspil Express запрацює з 15 червня

Поїзд Kyiv Boryspil Express, що курсує від Центрального залізничного вокзалу міста Києва до міжнародного аеропорту "Бориспіль", запрацює з 15 червня.

Про це повідомив в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик у Facebook.

"Щодо експресу в Міжнародний аеропорт Бориспіль - на першому етапі ми частково відновлюємо його курсування з 15 червня, а зі збільшенням кількості авіарейсів будемо збільшувати і кількість рейсів експресу на добу", - написав Юрик.

Він додав, що відтепер експрес робитиме зупинку на залізничній станцій "Видубичі" у Києві, реконструкцію якої Укрзалізниця нещодавно завершила.

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"Ми створили там обіцяний транспортний хаб. Поєднали в єдиний логістичний ланцюг одразу декілька видів транспорту: залізничний, автобусний, авіатранспорт і метрополітен. Така синхронізація дозволить киянам та гостям столиці максимально комфортно подорожувати", - відзначив Юрик.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 червня АТ "Укрзалізниця" почала відновлювати рух пасажирських поїздів дальнього сполучення та приміських поїздів.

З 5 червня в Україні запрацювало внутрішнє авіаційне сполучення. Планується, що з 15 червня Україна почне здійснювати міжнародні авіарейси.