Ляшко каже, що кожен шостий ресторан чи магазин порушують карантин

В Україні кожен шостий об’єкт порушує протиепідемічні норми.

Про це на брифінгу 19 червня сказав заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Коли ми робили пом’якшення карантинних заходів, зустрічалися з асоціаціями різних суб’єктів господарювання для того, що разом виписати протиепідемічні норми, коли люди, які відвідують громадські заклади або будівлі, зможуть безпечно перебувати всередині, не інфікуючи одне одного. На жаль,.. за даними Держпродспоживслужби, кожен шостий об’єкт порушує протиепідемічні норми. Ці порушення призводять до того, що відбуваються інфікування”, - сказав Ляшко.

Він нагадав, які протиепідемічні рекомендації прописані для ресторанів, офісних приміщень, салонів краси, спортзалів, басейнів, ринків, ТРЦ. Зокрема, всі їх працівники перед початком роботи мають пройти термометрію, на територію закладу люди допускаються із розрахунку 1 особа на 10 кв. метрів, щоб забезпечити соціальну дистанцію в 1,5 метра. Водночас громадяни, перебуваючи в громадських будівлях, мають носити маску так, щоб вона закривала ніс та рот.

Заступник міністра також наголосив на необхідності уникати скупчень людей на вулиці, якщо ж цього не вдається зробити, потрібно також надягнути маску.

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У закладах громадського харчування люди мають перебувати на відстані 1,5 метра. Меню має бути або одноразовим, або таким, яке можна обробити дезінфікувальними засобами. У кожному закладі має бути створено умови для антисептичної обробки рук або можливість помити їх під проточною водою з милом, підкреслив Ляшко.

Він нагадав також, що допуск у громадський транспорт має бути з розрахунку кількості місць для сидіння. Заходити в нього без маски не можна. За виконанням цих норм мають стежити перевізники.

Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції.

Перші послаблення карантинних обмежень в Україні стартували з 11 травня.

Із 22 травня в Україні оголошено наступний етап послаблення карантину і прийнято рішення про запровадження адаптивного карантину.

17 червня Кабмін продовжив дію адаптивного карантину до 31 липня.

Станом на 19 червня в Україні лабораторно підтверджено 34 984 випадки COVID-19, зокрема за добу 921.