В Україні посилюють контроль за дотриманням карантину

Уряд посилить контроль за дотриманням в країні протиепідеміологічних заходів та санітарних правил у зв'язку з епідемією коронавірусу.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на позачерговому засіданні уряду у п'ятницю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми будемо посилювати контроль за дотриманням протиепідеміологічних заходів. Звертаюся до пана Віктора Ляшка: у регіони для контролю має виїхати керівництво Міністерства охорони здоров'я на чолі із головним санітарним лікарем. Так само буде посилено контроль з боку Національної поліції, з боку Держпродспоживслужби», - наголосив Шмигаль.

За його словами, надалі влада має діяти жорсткіше для того, щоб українці були у безпеці в зв'язку з поширенням коронавірусу.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов також підкреслює, що в Україні потрібно переходити до більш посиленого та жорсткого контролю за дотриманням карантинних норм.

"Ми вважаємо, що треба переходити до більш жорсткого комплексу мір. В тому числі і до накладання штрафів, більш жорстко відноситися до цього. Саме на цьому сьогодні наголосив Президент України Володимир Зеленський під час нашої селекторної наради", - сказав Степанов.

Міністр наголосив, що Україна не може допустити того сценарію, який був в Італії та Іспанії.

"У нас були важкі два місяці, у нас був жорсткий карантин. Нам вдалося повністю розірвати цей ланцюг захворюваності. Нам вдалося втриматися в тих цифрах, які ми бачили. Нам вдалося не допустити колапсу медичної системи. Тому дуже важливо і далі навчитися в цьому жити", - сказав він.

Як уже повідомляв Укрінформ, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на позачерговому засіданні уряду у п'ятницю заявив, що фактично почалася чергова хвиля збільшення захворювань, і вона "має стати сигналом, що це не фейк, це не вигадані речі. Це загроза, яка ходить поруч".

Станом на 19 червня в Україні лабораторно підтверджені 34 984 випадки COVID-19, за добу — 921 новий.

Уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції. Зокрема, було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах.

Перші послаблення карантинних обмежень в Україні стартували з 11 травня.

З 22 травня в Україні оголошено наступний етап послаблення карантину. Кабінет міністрів ухвалив рішення про встановлення адаптивного карантину в Україні з 22 травня по 22 червня.

17 червня уряд продовжив дію адаптивного карантину до 31 липня.