Україна наближається до нової хвилі COVID-19 – Шмигаль

Україна наближається до нової хвилі COVID-19 .

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав на позачерговому засіданні уряду у п'ятницю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми фактично сьогодні отримаємо початок першої або другої хвилі захворюваності коронавірусу. Це чергова хвиля збільшення захворювань має стати сигналом, що це не фейк, це не вигадані речі. Це загроза, яка ходить поруч", - заявив Шмигаль.

Станом на 19 червня в Україні лабораторно підтверджені 34 984 випадки COVID-19, за добу — 921 новий.

Як повідомляв Укрінформ, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції. Зокрема, було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах. Перші послаблення карантинних обмежень в Україні стартували з 11 травня. З 22 травня в Україні оголошено наступний етап послаблення карантину. Кабінет міністрів прийняв рішення про встановлення адаптивного карантину в Україні з 22 травня по 22 червня. 17 червня уряд продовжив дію адаптивного карантину до 31 липня.