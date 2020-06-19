На ремонт доріг місцевого значення є 22 мільярди – Шмигаль

З державного бюджету у 2020 році на ремонт та реконструкцію доріг місцевого значення виділено 22 млрд грн.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав під час години запитань до уряду в парламенті, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Загалом зараз передбачено 22 млрд грн на ремонти, реконструкцію доріг місцевого значення. Ми також у міністерстві (інфраструктури - ред.) опрацьовуємо окремо програму ремонту мостів, у тому числі на дорогах місцевого значення», - сказав Шмигаль.

За його словами, на місцях слід підготувати на мости та дороги місцевого значення відповідну проєктно-кошторисну документацію, і тоді уряд зможе виділяти кошти під конкретні проєкти.

Як повідомляв Укрінформ, Прем'єр-міністр 7 квітня заявив, що Кабінет міністрів у законопроєкті щодо змін до державного бюджету запропонує парламенту зберегти видатки на розвиток дорожньої інфраструктури. За його даними, на ремонт та реконструкцію доріг державного значення у цьому році має піти 37,3 млрд. грн, на ремонт та реконструкцію доріг місцевого значення – 27,2 млрд грн. На безпеку дорожню руху має бути виділено 3,1 млрд грн, а на реконструкцію та будівництво мостів – 500 млн грн.