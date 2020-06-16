Президент доручив захистити дороги від фур-важковаговиків

Президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду щодо термінових заходів, спрямованих на боротьбу з порушенням габаритно-вагових обмежень на українських дорогах.

Про це повідомляє Офіс Президента.

За словами глави держави, статистика свідчить, що останні кілька років майже кожна друга фура, що їздить українськими автошляхами, перевантажена.

«Я не думав, що крім програми під назвою «Велике будівництво» в нашій країні, яку дуже складно було підняти на ноги, буде окрема велика проблема – як захистити частину цієї програми, а саме – дороги в країні», – сказав Зеленський на початку зустрічі.

Президент заявив, що проблема з перевантаженими фурами фіксується вже і на нових дорогах, які почали споруджувати в межах програми «Велике будівництво».

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що цього року інспектори Державної служби України з безпеки на транспорті працюють цілодобово. З 12 травня вони склали майже 900 актів про перевищення габаритно-вагових параметрів, а сума штрафів за цей період становить понад 190 тис. євро.

Керівник уряду повідомив про плани з 1 жовтня збільшити на 200 осіб кількість інспекторів, які чергуватимуть на дорогах. Наразі їх 141 по всій країні. Крім того, на дорогах діють дев’ять комплексів вагового контролю. До 25 червня їх буде 19, а з 1 жовтня – 78.

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Також прем’єр, що Кабмін передав до профільного комітету Верховної Ради законопроект, який передбачає надання можливості органам місцевої влади встановлювати автоматичні комплекси габаритного контролю. Частину штрафів пропонуватиметься спрямовувати до місцевих бюджетів для відновлення доріг.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначив, що через законодавчі обмеження працівники Укртрансбезпеки не можуть самостійно контролювати дотримання габаритно-вагових обмежень та ефективно діють лише у співпраці з поліцією. Він запропонував передати патрульній поліції функцію контролю дотримання безпеки на дорогах, серед іншого – габаритно-вагового контролю.

Президент дав завдання Міністерству внутрішніх справ забезпечити можливість виконання Нацполіцією функції Укртрансбезпеки щодо контролю габаритно-вагових обмежень. Також Глава держави запропонував долучитися до протидії перевантаженості доріг і Службі безпеки України.

Фото: пресслужба Президента