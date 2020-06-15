Зеленський доручив Криклію закупити електропотяги з хорошою вентиляцією

Президент Володимир Зеленський дав завдання міністру інфраструктури Владиславу Криклію закупити електропоїзди з хорошою системою кондиціювання та вентиляції.

Про це він заявив під час традиційної селекторної наради щодо запобігання поширенню коронавірусу, повідомляє пресслужба глави держави.

“Також Президент поставив завдання міністру інфраструктури Владиславу Криклію закупити електропоїзди, які матимуть хорошу систему кондиціювання та вентиляції, щоб зменшити ризики інфікування”, - ідеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 червня Укрзалізниця почала відновлювати після карантину, спричиненого захворюваннями на коронавірус, рух пасажирських поїздів далекого сполучення та приміських поїздів.