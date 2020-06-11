Зеленський каже, що не пропонував Авакову піти у відставку

Президент Володимир Зеленський не пропонував Арсену Авакову піти у відставку з посади міністра внутрішніх справ після подій у Кагарлику та Броварах.

Про це він заявив в інтерв'ю "Українській правді".

"Ні, я не пропонував. Він хотів зі мною зустрітися. Тому я з ним зустрінусь, ми це проговоримо", - відповів Зеленський на запитання, чи пропонував Авакову відставку.

Водночас на питання, чи змінив він думку про Авакова "як потужного міністра" після подій у Кагарлику та Броварах, Президент зауважив, що це питання "дуже складне й неоднозначне", але додав, що "культура інших країн показує, що якщо є такі випадки в країні... за такі речі повинен нести відповідальність сам міністр".

Щодо можливих умов, за яких чинний очільник МВС може піти, глава держави сказав, що є "гучна справа", у якій багато зроблено.

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"Я дійсно хотів би побачити результат від справ Гандзюк і Шеремета. Шеремет – його (Авакова - ред.) особиста відповідальність. І я йому казав, що хочу побачити, як це закінчиться. Те, що я бачу, і суспільство це бачить – там все дуже неоднозначно. Я хочу, щоб він довів це, тому що це дуже гучна справа", - підкреслив Зеленський.

Як повідомлялося, вранці 29 травня у житловому кварталі м.Броварів на Київщині сталася стрілянина між двома угрупованнями через перерозподіл потоку пасажирських перевезень за участю близько 100 осіб.

Наприкінці травня на Київщині затримали двох співробітників поліції Кагарлика за підозрою у зґвалтуванні, тортурах і побитті 26-річної жінки, яку викликали до поліції як свідка.