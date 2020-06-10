Проєкт постанови про відставку Авакова досі не дійшов до комітету ВР

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності планує розглянути проєкт постанови щодо відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова наступного тижня.

Про це повідомляє пресслужба партії “Голос”.

“Сьогодні правоохоронний комітет ВР через штучні бюрократичні перепони не зміг розглянути постанову «Голосу» про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Розгляд відбудеться наступного тижня”, - йдеться у повідомленні.

Під час засідання 10 червня представники «Голосу» закликали профільний комітет винести на розгляд парламенту проєкт постанови про звільнення міністра Авакова. Але виявилося, як наголошують у політсилі, документ за шість днів так і не дійшов до комітету.

“У нашій нібито діджиталізовній державі документ про відставку міністра не зміг за 6 днів подолати відстань у 200 метрів - від будівлі парламенту до будівлі комітетів. Ми з колегами готові самотужки віднести його хоч завтра. Дивує, як правоохоронний комітет розставляє свої пріоритети. Сьогодні члени комітету внесли до порядку денного сесії низку законопроєктів про COVID-19, які, взагалі-то, мали б розглядати ще три місяці тому. Та, мабуть, ці три місяці знадобилися для того, щоб занести тексти проєктів на Садову вулицю, де працюють комітети ВР”, - зауважив перший заступник голови Комітету з питань правоохоронної діяльності, член фракції "Голос" Андрій Осадчук.

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Він також додав, що під час засідання деякі члени комітету наполягали на тому, що є питання «більш важливі та актуальні», ніж питання відставки очільника МВС.

Як повідомляв Укрінформ, 5 червня у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Авакова. Ініціаторами відповідного документа № 3606 виступили понад 50 народних депутатів із фракцій партій "Голос", "Слуга народу", «Євросолідарність».