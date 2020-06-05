У Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Авакова

У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про звільнення Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ.

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Ініціаторами відповідного документа № 3606 виступили понад 50 народних депутатів із фракцій партій "Голос", "Слуга народу", «Євросолідарність».

Зазначається, що проєкт постанови після реєстрації передано на розгляд керівництву ВР.

Як повідомлялося, цього тижня у Верховній Раді почали збирати підписи за відставку міністра внутрішніх справ Авакова. Ініціювала збір підписів фракція партії “Голос” після подій у Кагарлику, де правоохоронці побили і зґвалтували затриману жінку.

Зранку 5 червня під Верховною Радою пройшов масовий мітинг з вимогою відставки Авакова за участю понад 350 осіб.