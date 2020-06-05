Під Кабміном - акція проти поліцейського свавілля
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
На місці присутні кількадесят активістів та журналістів, а також чергують більше ста правоохоронців.
Учасники акції вимагають провести реформи правоохоронних органів; розслідувати напади, зокрема на активістів та журналістів; а також діалогу поліції з суспільством.
Акція під Кабміном / Фото: Юлія Овсяннікова, Укрінформ
Силовики наразі перегруповуються довкола активістів, на протилежній стороні вулиці у Маріїнському парку також чергує частина правоохоронців.
На захід періодично підходять учасники із плакатами та транспарантами.
Наразі обстановка спокійна.
Як повідомлялося, раніше КиївПрайд а спільно з Центром громадянських свобод та Українською гельсінською спілкою з прав людини анонсували проведення мирного мітингу під Кабінетом міністрів, "щоб привернути увагу до поліцейського свавілля".
"Протягом останніх років ми проводимо наймасштабніший захід за права людини
в Україні, ім'я якому Марш Рівності. Наша повістка ширша за права ЛГБТ+. Ми стоїмо за вільну та безпечну Україну для всіх", - заявили організатори напередодні акції.
Як повідомлялося, наприкінці травня на Київщині затримали двох службовців поліції Кагарлика за підозрою у зґвалтуванні, тортурах і побитті 26-річної жінки, яку викликали до поліції як свідка. Після цього Кагарлицьке відділення поліції розформували, а його керівництво відсторонили від виконання службових обов’язків.
Крім того, вранці 29 травня у житловому кварталі Броварів на Київщині сталася стрілянина між двома угрупованнями через перерозподіл потоку пасажирських перевезень за участю близько 100 осіб. За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, станом на 5 червня встановлено 67 причетних до стрілянини у Броварах, 39 особам обрано запобіжні заходи.