Під Кабміном - акція проти поліцейського свавілля

Під будівлею Кабінету міністрів у Києві КиївПрайду спільно з низкою громадських організацій провели акцію "Проти поліцейського свавілля".

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

На місці присутні кількадесят активістів та журналістів, а також чергують більше ста правоохоронців.

Учасники акції вимагають провести реформи правоохоронних органів; розслідувати напади, зокрема на активістів та журналістів; а також діалогу поліції з суспільством.

Акція під Кабміном / Фото: Юлія Овсяннікова, Укрінформ

Силовики наразі перегруповуються довкола активістів, на протилежній стороні вулиці у Маріїнському парку також чергує частина правоохоронців.

На захід періодично підходять учасники із плакатами та транспарантами.

Наразі обстановка спокійна.

Як повідомлялося, раніше КиївПрайд а спільно з Центром громадянських свобод та Українською гельсінською спілкою з прав людини анонсували проведення мирного мітингу під Кабінетом міністрів, "щоб привернути увагу до поліцейського свавілля".

"Протягом останніх років ми проводимо наймасштабніший захід за права людини

в Україні, ім'я якому Марш Рівності. Наша повістка ширша за права ЛГБТ+. Ми стоїмо за вільну та безпечну Україну для всіх", - заявили організатори напередодні акції.

Як повідомлялося, наприкінці травня на Київщині затримали двох службовців поліції Кагарлика за підозрою у зґвалтуванні, тортурах і побитті 26-річної жінки, яку викликали до поліції як свідка. Після цього Кагарлицьке відділення поліції розформували, а його керівництво відсторонили від виконання службових обов’язків.

Крім того, вранці 29 травня у житловому кварталі Броварів на Київщині сталася стрілянина між двома угрупованнями через перерозподіл потоку пасажирських перевезень за участю близько 100 осіб. За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, станом на 5 червня встановлено 67 причетних до стрілянини у Броварах, 39 особам обрано запобіжні заходи.