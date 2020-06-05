Під Нацбанком знову протестують ошукані інвестори "Аркади"
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Під стінами Національного банку зібралось близько сотні мітингувальників. Люди скандують: "Зеленський, "Аркада!" та кричать у мегафони.
Як повідомляв Укрінформ, на минулому тижні вже проходила акція у центрі міста ошуканих інвесторів банку "Аркада".У Києві під Нацбанком протестують ошукані інвестори "Аркади" / Фото: Олександра Жаркова, Укрінформ
Раніше, у банку "Аркада" повідомляли, що найбільш вагомим чинником, який негативно вплинув на фінансування будівництва, є обмежувальні заходи, які були застосовані Національним банком України до банку як управителя фондів фінансування будівництва. Нацбанк за власним рішенням призначив банку "Аркада" статус спеціалізованого і на початку 2019 року ввів заборону на залучення нових депозитів та зобов’язав у короткі терміни повернути вкладникам залучені банком депозити.
За даними "Аркади", таке рішення регулятора призвело до значного скорочення фінансування будівництва, оскільки більше банк не мав можливостей кредитувати інвесторів на придбання нерухомості, а кошти, які надходили від погашення кредитів, направлялися і направляються на виконання зобов’язань перед вкладниками банку.
Іншим рішенням НБУ заборонив банку здійснювати продаж інвесторам нерухомості у нових будинках.
Як зазначили в "Аркаді", вказане рішення було катастрофічним для будівництва, яке здійснюється масштабами кварталів та мікрорайонів. Так, заборона НБУ щодо продажів нових будинків в ж/м "Патріотика на озерах", який має з ж/м "Патріотика" спільні мережі електро- і теплопостачання і, відповідно, спільний фонд фінансування будівництва, припинила можливості банку надалі здійснювати фінансування будівництва вказаних житлових масивів.
Аналогічна ситуація має місце і в ж/к "Еврика", де рішення регулятора щодо заборони продажів будинків в останній черзі будівництва фактично зупинило фінансування добудови будинків попередніх черг, зазначили в "Аркаді".
У банку також заявляли, що окремі чиновники КМДА та депутати Київради "свідомо вчиняли перешкоди" для будівництва вказаних вище житлових масивів.