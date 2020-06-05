Під Нацбанком знову протестують ошукані інвестори "Аркади"

Під Національним банком триває масовий мітинг протесту постраждалих інвесторів банку "Аркада".

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Під стінами Національного банку зібралось близько сотні мітингувальників. Люди скандують: "Зеленський, "Аркада!" та кричать у мегафони.

Як повідомляв Укрінформ, на минулому тижні вже проходила акція у центрі міста ошуканих інвесторів банку "Аркада".

У Києві під Нацбанком протестують ошукані інвестори "Аркади" / Фото: Олександра Жаркова, Укрінформ

Раніше, у банку "Аркада" повідомляли, що найбільш вагомим чинником, який негативно вплинув на фінансування будівництва, є обмежувальні заходи, які були застосовані Національним банком України до банку як управителя фондів фінансування будівництва. Нацбанк за власним рішенням призначив банку "Аркада" статус спеціалізованого і на початку 2019 року ввів заборону на залучення нових депозитів та зобов’язав у короткі терміни повернути вкладникам залучені банком депозити.

За даними "Аркади", таке рішення регулятора призвело до значного скорочення фінансування будівництва, оскільки більше банк не мав можливостей кредитувати інвесторів на придбання нерухомості, а кошти, які надходили від погашення кредитів, направлялися і направляються на виконання зобов’язань перед вкладниками банку.

Іншим рішенням НБУ заборонив банку здійснювати продаж інвесторам нерухомості у нових будинках.

Як зазначили в "Аркаді", вказане рішення було катастрофічним для будівництва, яке здійснюється масштабами кварталів та мікрорайонів. Так, заборона НБУ щодо продажів нових будинків в ж/м "Патріотика на озерах", який має з ж/м "Патріотика" спільні мережі електро- і теплопостачання і, відповідно, спільний фонд фінансування будівництва, припинила можливості банку надалі здійснювати фінансування будівництва вказаних житлових масивів.

Аналогічна ситуація має місце і в ж/к "Еврика", де рішення регулятора щодо заборони продажів будинків в останній черзі будівництва фактично зупинило фінансування добудови будинків попередніх черг, зазначили в "Аркаді".

У банку також заявляли, що окремі чиновники КМДА та депутати Київради "свідомо вчиняли перешкоди" для будівництва вказаних вище житлових масивів.