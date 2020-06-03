На одному з об’єктів "Аркади" треба негайно відновити будівництво — КМДА

Будівельні роботи на ЖК «Еврика» необхідно терміново відновити.

Про це заявив заступник голови КМДА Вячеслав Непоп під час виїзної наради на вул. Глушкова, 6, де розташований зазначений об’єкт, повідомляє пресслужба КМДА.

«Деякі житлові будинки житлового комплексу «Еврика», зокрема, № 14 та № 18 мають високий ступінь будівельної готовності, однак замовник, ТОВ «АРКАДА-БУДІВНИЦТВО», до цього часу не виконав у повному обсязі комплекс робіт із підключення будинків до інженерних мереж», – зазначив Непоп.

При цьому, ані замовник, ані представники підрядних організацій під час наради не озвучили жодних питань щодо відновлення будівельних робіт на житловому комплексі «Еврика», які б стосувались повноважень КМДА.

«Особливість цього житлового комплексу ще й у тому, що ТОВ «АРКАДА-БУДІВНИЦТВО», відповідно до взятих на себе зобов’язань, має завершити будівництво житлових будинків, розпочатих свого часу ЗАТ «Побутрембуд» (№№ 3, 4, 7, 9) у житловому комплексі «Еврика» на просп. Академіка Глушкова, 6», – додав столичний чиновник.

Разом із тим, замовник припинив будівельні роботи, обґрунтовуючи свої дії рішенням Правління Національного банку України від 31 жовтня 2019 року, яким зупинено на термін до 01 січня 2021 року окремі види здійснюваних АТ АКБ «Аркада» операцій, а саме: операцій із залучення коштів фізичних осіб.

Низка неврегульованих забудовником та Фондом фінансування будівництва (ФФБ створено в АТ АКБ «АРКАДА») питань призвели до того, що інвестори житлового комплексу «Еврика» опинилися заручниками ситуації, вирішення якої потребує залучення та консолідації зусиль усіх зацікавлених сторін.

На 5 червня у КМДА під головуванням міського голови Віталія Кличка запланована спільна нарада з представниками інвесторів та забудовника ТОВ «Аркада-будівництво», АТ АКБ «АРКАДА» профільних заступників голови КМДА та представників Національного банку України.

Як повідомлялося, зранку 29 травня біля будівлі Національного банку розпочався мітинг ошуканих вкладників банку "Аркада", потім учасники акції рушили до Офісу Президента України.

Люди вимагають реакції від влади та обурюються, що понад 12 тисяч інвесторів півтора року не можуть отримати своє житло. За словами активістів, близько 40 будинків недобудовані, хоча будівництво "було повністю законне".

Фото: kyivcity.gov.ua