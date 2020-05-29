Кличко каже, що місто відстоюватиме інтереси киян, а не "Аркада-будівництво"

Столична влада просить правоохоронців втрутитися в ситуацію щодо невиконання забудовником "Аркада-будівництво" зобов’язань перед інвесторами.

Про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні інвестори забудовника "Аркада-будівництво" пікетують банк "Аркада", Офіс Президента, Кабмін і зараз прийшли під КМДА. Люди вимагають, аби забудовник виконав свої зобов’язання", - сказав Кличко.

Він повідомив, що місто відстоюватиме інтереси киян, а не забудовника.

"Я звертаюся до правоохоронних органів негайно втрутитися в ситуацію і дати правову оцінку діям недобросовісного забудовника", - наголосив очільник міста.

Кличко зазначив, що у Києві впродовж останніх років чимало скандалів навколо об’єктів незавершеного житлового будівництва. "До міської влади протягом останнього часу надходять численні скарги людей, які інвестували кошти в будівництво житла та досі не можуть його отримати через невиконання забудовником "Аркада-будівництво" зобов’язань за укладеними інвестиційними угодами. Тільки в травні відбулися три зустрічі за участю представників міської влади, інвесторів, забудовника та банку "Аркада". За результатами зустрічей міська влада підтвердила свою готовність у межах своїх повноважень сприяти поновленню будівництва", - сказав Кличко.

Він підкреслив, що забудовник не виконав взятих зобов’язань перед громадськістю і не скоригував проєкт забудови житлового комплексу "Патріотика на озерах".

Як повідомлялося, зранку 29 травня біля будівлі Національного банку розпочався мітинг ошуканих вкладників банку "Аркада", потім учасники акції рушили до Офісу Президента України.

Люди вимагають реакції від влади та обурюються, що понад 12 тисяч інвесторів півтора року не можуть отримати своє житло. За словами активістів, близько 40 будинків недобудовані, хоча будівництво "було повністю законне".

Під Офісом Президента України до мітингувальників вийшов міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та повідомив, що з приводу цієї ситуації відбудеться нарада у КМДА, він також пообіцяв взяти справу на особистий контроль.