Інвестори "Аркади" облаштовують наметове містечко під КМДА

"Зараз призначена нарада за участі міського голови, міністерства внутрішніх справ, а також окремих інвесторів. Ми хочемо почути відповіді на всі запитання... Але друзі, це дійсно сьогодні величезне зрушення, про нас почули, ми змогли про себе заявити нарешті", - оголосили у мікрофон організатори заходу.

Вони також заявили, що продовженням акції стане облаштування наметового містечка біля будівлі КМДА і анонсували проведення автомітингу наступної п'ятниці, 5 червня.

Організатори протесту також пообіцяли зняти процес переговорів у КМДА на камеру та одразу повідомити про результати домовленостей учасникам акції.

ЗМІ та блогерів на проведення переговорів у КМДА не пропустили, представники правоохоронних органів не дозволяють проходити людям до приміщення.

Як повідомлялося, зранку 29 травня біля будівлі Національного банку розпочався масовий мітинг ошуканих вкладників банку "Аркада", потім учасники акції рушили до Офісу Президента України.

Люди вимагають реакції від влади та обурюються, що понад 12 тисяч інвесторів півтора року не можуть отримати своє житло. За словами активістів, близько сорока будинків не добудовані, хоча будівництво "було повністю законне".

Під Офісом Президента України до мітингарів вийшов міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та повідомив, що з приводу цієї ситуації відбудеться нарада у КМДА, а також пообіцяв взяти справу на особистий контроль.